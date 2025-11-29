Cerca di strangolare la moglie nel giorno contro la violenza sulle donne | arrestato Non era nemmeno la prima volta

Luino (Varese), 29 novembre 2025 – È probabile che della causa della lotta alla violenza di genere gliene importasse meno di niente. E che le aggressioni, in casa sua, non seguissero calendari particolari. Il 25 novembre era una data come un’altra, per un 48enne di origini cingalesi che, proprio quando si ricorda la battaglia contro la violenza sulle donne, ha picchiato la moglie – secondo gli inquirenti – e poi ha tentato di strangolarla un cavo elettrico al culmine di un litigio per futili motivi. È successo nel Varesotto. “Perché vedi ancora le amiche? Ora devi uscire solo con me.”. Quegli “innocenti” Whatsapp che aprono le porte del Labirinto L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Marchirolo, in provincia di Varese, con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

