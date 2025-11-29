Cerasuolo riparte da 50 metri di emozioni Chiacchierata con il campione del mondo

"Per fare la rana devi essere un po' folle, è uno stile singolare. c'è una forma di pazzia natatoria". L'estro di Simone Cerasuolo, per sua stessa ammissione, emerge solo in acqua.

Cerasuolo riparte da 50 metri di emozioni. Chiacchierata con il campione del mondo - Il nuotatore azzurro, reduce da un’annata sportiva coronata dal titolo iridato a Singapore, cercherà di chiudere l’anno al meglio. Lo riporta ilfoglio.it

Simone Cerasuolo ha vinto l’oro nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore - Il nuotatore italiano Simone Cerasuolo ha vinto la medaglia d’oro nella finale maschile dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. ilpost.it scrive

Due trionfi azzurri ai mondiali di nuoto: Simone Cerasuolo oro dei 50 rana, la coppia romana Santoro-Pellacani dai 3 metri sincrono - Due trionfi azzurri: Simone Cerasuolo dominatore dei 50 rana e tuffi nella gloria per la coppia Matteo Santoro e Chiara Pellacani che hanno dato una lezione del ... Riporta blitzquotidiano.it