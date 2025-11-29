Centrocampo Inter i primi turbamenti per il Pisa | da Frattesi a Sucic le difficoltà di un reparto in crisi

Inter News 24 Centrocampo Inter, quali sono i ballottaggi più forti in casa nerazzurra in vista della prossima partita di campionato contro il Pisa. L’Inter si trova ad affrontare non solo un periodo di difficoltà, ma anche una serie di incompiutezze nel reparto di centrocampo, che non sta dando i risultati sperati. La squadra, nonostante una panchina ampia e con sette centrocampisti centrali per tre posti, non sta ricevendo un contributo adeguato dalle sue pedine in mezzo al campo. Uno degli esempi più lampanti di questa crisi è Davide Frattesi, un talento giovane che era stato giustamente celebrato per le sue premesse da campione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Centrocampo Inter, i primi turbamenti per il Pisa: da Frattesi a Sucic, le difficoltà di un reparto in crisi

