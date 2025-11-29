Censimento Istat a Verona fino al 9 dicembre si può compilare online
L’Ufficio di Censimento del Comune di Verona ricorda ai cittadini che non hanno ancora compilato il questionario del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025, che entro il 9 dicembre 2025, accedendo con lo SPID o la CIE al seguente link https:raccoltadati.istat. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
Il Comune informa che è iniziato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’ISTAT. Il censimento viene svolto ogni anno su un campione di famiglie, che devono compilare un questionario online. I cittadini selezionati possono rivolgers - facebook.com Vai su Facebook
Censimento Istat, compilazione entro il 9 dicembre: “Adesione obbligatoria” - Censimento Istat, la compilazione online va fatta entro il 9 dicembre: il comune di Verona ricorda che è "obbligatorio". Da veronaoggi.it
Censimento Istat 2025: “Rispondere è un obbligo di legge” - L'Ufficio Comunale di Verona, ha lanciato un appello urgente alle famiglie selezionate come campione per il Censimento ... Scrive veronaoggi.it
Fino a dicembre il censimento Istat: tutte le informazioni per partecipare - Per informazioni o supporto l’istituto ha messo a disposizione un numero verde 800 188 802, attivo tutti ... Scrive rainews.it