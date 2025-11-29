Cena Spettacolo Napoletana Tombola Scostumata

Cena Spettacolo NapoletanaTOMBOLA SCOSTUMATAMercoledì 3 Dicembre 2025 ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44info 081662423 cellulare 3356215087MENU' SPETTACOLO DSPONIBILI1- Tagliere Stendino di Prelibatezze** - € 20,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

