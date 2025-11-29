Cena Spettacolo di Natale A Christmas Carol

Cena Spettacolo di NataleA CHRISTMAS CAROLDomenica 14 Dicembre 2025 ore 20.45SCEGLI IL TUO MENÙ:1- Tagliere Stendino di Prelibatezze** - € 20,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo + Dolce)** - € 25,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)3- Cena VIP** - € 40,00 a persona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

SABATO 29 NOVEMBRE LA CENA SPETTACOLO " UN SABATO ITALIANO " Menù fisso 20 euro In console Fate Suonare Mario Grilli Alla Voce Grace PRENOTA il tuo tavolo 3887527320 Wide Bistrot Largo Misericordia 1 Bisceglie - facebook.com Vai su Facebook

Roma diventa la capitale del Natale, Christmas World torna a Villa Borghese - Dal 29 novembre 2025 all’ 11 gennaio 2026, Christmas World torna a Villa Borghese con un’edizione ancora più sorprendente, coinvolgente e ricca di contenuti inediti. Lo riporta tg24.sky.it

Christmas World Roma: biglietti scontati del 20% per il parco di Natale più grande d’Europa - Christmas World torna a Roma e accende la magia del Natale nel cuore di Villa Borghese con un’esperienza ancora più ricca, sorprendente e coinvolgente. funweek.it scrive

Spettacoli, torna in Sicilia il tour di “A Christmas Carol Musical”L’incantevole e Magico Musical di Natale” - Dopo il successo straordinario ottenuto nelle scorse stagioni ritorna per l’ottavo tour a grande richiesta in Sicilia “A Christmas Carol Musical”L’incantevole e Magico Musical di Natale, scritto e dir ... Segnala blogsicilia.it