In un periodo di grande brillantezza del Celta Vigo, è arrivata una serata storta: giovedì notte in Bulgaria, i galiziani hanno perso contro il Ludogorets in Europa League, incappando in un inatteso stop. Domenica sera torna il campionato e Balaidos sarà pronto a ruggire, perché i propri beniamini riceveranno l’Espanyol, che ha 21 punti e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Espanyol (domenica 30 novembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Pericos attesi a Balaidos