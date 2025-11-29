Cedric Alexander si riunisce con l’Hurt Syndicate allo show 4th Rope Wrestling

Nella serata di venerdì, Cedric Alexander ha fatto squadra con i membri dell’ Hurt Syndicate durante lo show indipendente 4th Rope Wrestling, regalando al pubblico una reunion dal sapore molto particolare. Il gruppo, erede spirituale della Hurt Business vista in WWE, ha ricreato l’alchimia che lo aveva reso così popolare tra gli appassionati. La presenza di Alexander al fianco di Bobby Lashley, MVP e Shelton Benjamin ha subito alimentato le discussioni su cosa potrebbe significare questo incontro per il futuro delle loro carriere. La reunion allo show indipendente. Durante lo show 4th Rope Wrestling, Cedric Alexander è apparso sul ring insieme a Bobby Lashley, MVP e Shelton Benjamin, ricomponendo di fatto la vecchia alleanza in un contesto indipendente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

