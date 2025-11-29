Cedric Alexander si riunisce con l’Hurt Syndicate allo show 4th Rope Wrestling

Nella serata di venerdì,  Cedric Alexander  ha fatto squadra con i membri dell’ Hurt Syndicate  durante lo show indipendente  4th Rope Wrestling, regalando al pubblico una reunion dal sapore molto particolare. Il gruppo, erede spirituale della  Hurt Business  vista in WWE, ha ricreato l’alchimia che lo aveva reso così popolare tra gli appassionati. La presenza di Alexander al fianco di  Bobby Lashley,  MVP  e  Shelton Benjamin  ha subito alimentato le discussioni su cosa potrebbe significare questo incontro per il futuro delle loro carriere. La reunion allo show indipendente. Durante lo show  4th Rope Wrestling,  Cedric Alexander  è apparso sul ring insieme a  Bobby Lashley,  MVP  e  Shelton Benjamin, ricomponendo di fatto la vecchia alleanza in un contesto indipendente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

cedric alexander si riunisce con l8217hurt syndicate allo show 4th rope wrestling

