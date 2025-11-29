Cecchi esalta il tecnico rossonero | Allegri un fenomeno a essere dov’è con una rosa inferiore all’Inter Nel derby…
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato la vittoria del Milan contro l'Inter nel derby, elogiando in particolare il lavoro di Massimiliano Allegri, che ha guidato i rossoneri a un'importante vittoria nonostante le difficoltà legate alla rosa a sua disposizione. Secondo Cecchi, nel derby l'Inter ha espresso un gioco migliore rispetto al Milan, ma Allegri è riuscito comunque a ottenere il massimo dalla sua squadra.
