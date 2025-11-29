C’è un intruso sulle scale | influencer scrive un ultimo messaggio all’amica e scompare nel nulla Arrestato l’ex fidanzato e due parenti

È giallo sulla scomparsa di Stefanie Pieper, beauty influencer di 32 anni che ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver disertato l’appuntamento per un servizio fotografico lo scorso lunedì in Austria. Il fotografo con cui avrebbe dovuto lavorare ha deciso di farle visita nella sua abitazione, a Graz, per sincerarsi che andasse tutto bene, ma è stato accolto dall’ex fidanzato della ragazza, il 31enne sloveno Peter. Preoccupato per la sua incolumità, il fotografo ha chiamato la polizia, che recatasi sul posto ha trovato il telefono di Stefanie in un cespuglio, scrive il DailyMail. Indagando sulla sua scomparsa, in seguito a una segnalazione da parte dei vicini che domenica avevano sentito “forti rumori” provenire dall’appartamento della giovane, la polizia ha letto gli ultimi agghiaccianti messaggi inviati a un’amica: “C’è un intruso sulle scale”, ha scritto la 32enne, facendo riferimento a una “figura oscura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it