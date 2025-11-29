CdS – La cessione di Wesley alla Roma? Vi racconto come è andata

2025-11-29 15:48:00 Il Corriere: LIMA (PERÙ) – Giornata di frenetica attesa in casa Flamengo. Il club ‘rubro-negro’ è infatti impegnato questa sera, sabato 29 novembre, nella finalissima di Coppa Libertadores con il Palmeiras in un derby che si preannuncia infuocato (qui i dettagli). Un appuntamento con la storia per il ‘ Mengao ‘, i suoi tifosi e il Direttore sportivo del club brasiliano, José Boto che, intervistato da ‘Calcio&Finanza’, ha toccato diversi temi soffermandosi in particolare sulla trattativa che ha portato, in estate, Wesley alla Roma. La rivelazione di Boto: “Wesley alla Roma? Vi dico come è andata”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

