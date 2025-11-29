Cavese Prosperi | Sconfitta che ci può stare Il percorso è lungo | non eravamo già salvi

Tempo di lettura: 2 minuti Al termine del derby perso contro la  Casertana, parla  Fabio Prosperi allenatore della  Cavese nella sala stampa dello stadio Pinto di  Caserta: “ La  Casertana  è una squadra molto forte. Abbiamo perso il controllo nel secondo tempo soprattutto dopo il secondo gol. Siamo stati poco aggressivi quando palleggiavano, e siamo stati troppo prudenti quando ci sono stati duelli individuali “. “ Noi scegliamo di far giocare ragazzi giovani.  Nunziata  è la vera sorpresa di questa squadra, perché è alla stagione d’esordio fra i professionisti, ma ha fatto un errore che possono fare anche i grandi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

