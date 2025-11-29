Cattolica l’open day è come sempre un successo

Ilpiacenza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati molto numerosi gli allievi (e le loro famiglie) che hanno partecipato all’Open day della Cattolica di Piacenza, il consueto appuntamento per gli studenti che si accingono a scegliere il proprio futuro all’Università Cattolica di Piacenza.Il campus piacentino ha aperto come di consueto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cattolica day: residenti invitati all’acquario - Nel giorno dedicato al patrono della città tutti i residenti della Regina potranno... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cattolica L8217open Day 232