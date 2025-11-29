Caterina Balivo le foto mai pubblicate | Un bellissimo ricordo

Basta poco per evocare un ricordo. E, spesso, riguardare le immagini che immortalano un’occasione particolare ci fa riflettere su ciò che siamo, ma soprattutto su ciò che eravamo. Caterina Balivo ha deciso di condividere alcune foto inedite con tutti i suoi follower di Instagram, partendo dalla domanda di una lettrice: il compleanno per molti e molte è un giorno come tanti, per lei da qualche anno, invece, è diventato un doveroso omaggio alla vita. Il giorno del compleanno, secondo Caterina Balivo. Oltre a essere la padrona di casa a La Volta Buona, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, Caterina Balivo da qualche tempo tiene una rubrica su Quotidiano Nazionale, nella quale risponde a lettere e domande delle lettrici. 🔗 Leggi su Dilei.it

