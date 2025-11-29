Catania pusher in fuga inseguito dalla Polizia abbandona l' auto in strada e si rifugia in un centro scommesse

Arrestato a Catania un 43enne per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 268 grammi di marijuana e 40 di cocaina dopo un inseguimento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, pusher in fuga inseguito dalla Polizia abbandona l'auto in strada e si rifugia in un centro scommesse

Contenuti che potrebbero interessarti

+++ FOLLIA A CATANIA: IL PUSHER HA SEMINATO IL PANICO +++ https://qds.it/follia-a-catania-pusher-sfreccia-tra-i-pedoni-con-la-droga-nelle-mutande/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook

Catania, pusher in fuga inseguito dalla Polizia abbandona l'auto in strada e si rifugia in un centro scommesse - Arrestato a Catania un 43enne per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 268 grammi di marijuana e 40 di cocaina dopo un inseguimento. Segnala virgilio.it

Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania: bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip - Un 22enne catanese è stato denunciato per spaccio e resistenza dopo una fuga in scooter nel centro storico di Catania. Da virgilio.it

Follia a Catania, pusher sfreccia tra i pedoni con la droga nelle mutande - I poliziotti hanno tallonato il 22enne che, anziché desistere, ha continuato la sua fuga in scooter, imboccando contromano via Renato Imbriani. Segnala msn.com