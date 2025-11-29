Catania operazione antidroga | fermato uno scambio in strada a Librino

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sempre più intensi nei quartieri cittadini. La Polizia di Stato ha intensificato le proprie attività per contrastare lo spaccio di droga nei quartieri di Catania, con interventi mirati che puntano a sottrarre alla criminalità organizzata fonti di guadagno illecito e a togliere dal mercato importanti quantità di sostanze stupefacenti. Lo scambio interrotto a Librino. Nei giorni scorsi, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno intercettato e bloccato uno scambio di droga in piena strada, davanti al porticato di un edificio nel quartiere Librino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, operazione antidroga: fermato uno scambio in strada a Librino

