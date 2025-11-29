Catania obiettivo vittoria contro il Picerno in attesa del monday night

Vincere, oggi, sarà più importante che mai. Nonostante l’AZ Picerno occupi una posizione complicata in classifica, in piena zona playout, la trasferta al “Donato Curcio” nasconde insidie e richiede massima attenzione: i lucani restano un avversario ostico e capace di mettere in difficoltà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it