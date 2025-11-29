ABBONATI A DAYITALIANEWS La segnalazione e l’intervento degli agenti. La Polizia di Stato ha denunciato un 47enne catanese, attualmente indagato per detenzione abusiva di armi e maltrattamenti in famiglia, con piena presunzione di innocenza garantita fino a eventuale sentenza definitiva. L’intervento è scattato durante un servizio serale di pattugliamento, quando una donna ha chiamato il numero unico di emergenza riferendo di essersi barricata in casa dopo una lite con il marito. Le dichiarazioni della donna. Secondo quanto raccontato alla sala operativa, l’uomo, rientrato a casa e trovando la porta chiusa, avrebbe minacciato di sfondarla con un bastone di legno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, 47enne tenta di sfondare la porta di casa con un bastone, la polizia interviene e lo trova in possesso di un pugnale: denunciato