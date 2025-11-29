Castello Utveggio torna a nuova vita | Da oggi Palermo riabbraccia uno dei suoi simboli
Un gioiello restituito alla città. Il Castello Utveggio, storico edificio che domina Palermo da Monte Pellegrino, riapre ufficialmente al pubblico venerdì 5 dicembre dopo un importante intervento di recupero e rifunzionalizzazione. La struttura in stile neogotico siciliano – costruita tra il 1928 e il 1933 a 346 metri d'altitudine – era rimasta inutilizzata per quasi dieci anni e oggi si prepara a una nuova stagione. Grazie a un investimento complessivo della Regione Siciliana di 5,9 milioni di euro, di cui 4,4 dedicati ai lavori, il complesso è stato restaurato, messo in sicurezza e riportato alla piena fruibilità.
