Cassina de’ Pecchi (Milano), 29 novembre 2025 – Aveva accumulato sanzioni stradali per 2.000 euro utilizzando l’ auto di un amico che, per avergli chiesto di pagare il conto, sarebbe diventato oggetto di atti persecutori da parte di un 28enne italiano. La stessa auto che poi avrebbe incendiato, dopo averla utilizzata per commettere un furto in abitazione a Monza. La denuncia. Il 26 novembre, la vittima bussa alla Stazione di Cassina de’ Pecchi raccontando ai militari di essere gravemente perseguitato da quello che un tempo era un suo amico, già noto ai carabinieri perché gravato da numerosi precedenti di polizia e destinatario della misura dell’avviso orale e del foglio di via dal Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassina de’ Pecchi, perseguita l’amico che gli chiede di saldare i debiti: arrestato 28enne