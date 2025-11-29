Caso Gilardi la Iena Nina Palmieri condannata per diffamazione

Nina Palmieri, giornalista de Le Iene, è stata condannata a risarcire l'avvocata Barra per il caso Gilardi che aveva seguito con Carlotta Bizzarri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Gilardi, la Iena Nina Palmieri condannata per diffamazione

Le Iene condannate nel caso del ricchissimo professore di Airuno: dovranno risarcire con 100mila euro l’amministratore di sostegno - Le due inviate Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri erano state querelate per diffamazione dall’avvocata di Carlo Gilardi, scomparso a 92 anni. Secondo msn.com

Caso Carlo Gilardi, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate per diffamazione: le accuse - Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate a una multa per diffamazione nei confronti dell'amministratrice di sostegno di Carlo Gilardi ... Si legge su virgilio.it

Caso Gilardi, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate per diffamazione: ecco cosa è successo - Le giornaliste de Le Iene Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri sono state condannate per diffamazione aggravata nei confronti dell'avvocato Elena Barra, amministratrice di sostegno ... msn.com scrive