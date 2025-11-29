Caso Garlasco i presunti indizi plurimi che rimettono al centro il nome di Andrea Sempio

Gli ultimi esami sul Dna avrebbero confermato la presenza di un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Le ipotesi degli inquirenti sul movente possibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caso Garlasco, i presunti «indizi plurimi» che rimettono al centro il nome di Andrea Sempio

Argomenti simili trattati di recente

#EffettoNotte: Nuova svolta nel caso #Garlasco? L'analisi con Marco Oliva. Il dibattito sul #serviziomilitare volontario (Gen. Fioravanti). ? L'impatto del #BlackFriday sulla logistica (Massimo Marciani). E le Coppe Europee. tinyurl.com/nwvkd7nt #Cron Vai su X

“Hanno ricostruito il movente”. Garlasco, la voce clamorosa su Sempio è partita dai magistrati: ecco gli elementi che scuotono il caso dopo 18 anni - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, presunti "indizi plurimi" su Andrea Sempio: nuove piste degli inquirenti - portano ad una "figura di sesso maschile", cromosoma Y, un maschio, compatibile con il Dna della famiglia Sempio: padre, z ... Segnala msn.com

Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio dal dna sulle unghie di Chiara Poggi alle telefonate - Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all'impronta 33 fino alle telefonate, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco ... virgilio.it scrive

Garlasco, perchè ora il Dna potrebbe puntare a Sempio, genetista: "12 caratteristiche confermate" - Secondo il Professor Matteo Fabbri, genetista "Siamo arrivati ad un bivio" dell'inchiesta sul delitto: "Ci sono 12 caratteristiche genetiche confermate, di cui 5 compatibili con Stasi, ma tutte e 12 c ... msn.com scrive