CASI RARI Maria Letizia Gorga porta in scena la forza femminile | una commedia per sensibilizzare sull’importanza della sanità e le malattie poco conosciute – INTERVISTA ESCLUSIVA

L'artista debutta al Teatro Don Bosco di Lanuvio il 29 novembre 2025 con uno spettacolo teatrale scritto e diretto da lei. Un'opera necessaria che, attraverso la leggerezza dell'ironia, illumina il valore dell'empatia, l'indispensabilità della speranza e la rilevanza dell'assistenza pubblica ed emotiva di fronte alle patologie insolite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - CASI RARI, Maria Letizia Gorga porta in scena la forza femminile: una commedia per sensibilizzare sull’importanza della sanità e le malattie poco conosciute – INTERVISTA ESCLUSIVA

