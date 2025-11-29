Casertana di rimonta 3-1 contro la Cavese | i metelliani escono a testa alta dal Pinto

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato freddo ma soleggiato al Pinto di Caserta: i distinti sono pieni, per accogliere il primo derby di giornata; c’è la  Cavese, reduce da sei risultati consecutivi, ed è giustamente meritevole di rispetto stando alle parole di Coppitelli. dallo stadio Alberto Pinto di Caserta, l’inviato Michele Bellame. Ed aveva ragione, il mister della  Casertana: la  Cavese  ha fatto preoccupare i rossoblù, perché si sono portati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato nella mezzora del primo tempo. I falchetti reagiscono bene durante la ripresa, e vincono meritatamente segnando ben tre reti: prima il pareggio di  Llano, poi punizione pennellata di  Pezzella, e poi ultimo gol di  Vano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

