Tempo di lettura: 3 minuti Sabato freddo ma soleggiato al Pinto di Caserta: i distinti sono pieni, per accogliere il primo derby di giornata; c’è la Cavese, reduce da sei risultati consecutivi, ed è giustamente meritevole di rispetto stando alle parole di Coppitelli. dallo stadio Alberto Pinto di Caserta, l’inviato Michele Bellame. Ed aveva ragione, il mister della Casertana: la Cavese ha fatto preoccupare i rossoblù, perché si sono portati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato nella mezzora del primo tempo. I falchetti reagiscono bene durante la ripresa, e vincono meritatamente segnando ben tre reti: prima il pareggio di Llano, poi punizione pennellata di Pezzella, e poi ultimo gol di Vano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana di rimonta, 3-1 contro la Cavese: i metelliani escono a testa alta dal Pinto