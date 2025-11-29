Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il derby vinto contro la Cavese, Federico Coppitelli mister della Casertana commenta il post gara nella sala stampa del Pinto: “ Sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Non è possibile dominare tutte le gare. Alla fine del primo tempo, sono sincero, non ho detto niente ai ragazzi: stavamo tenendo bene il campo, forse abbiamo ragionato troppo e siamo stati poco intensi. Però non abbiamo concesso niente. Il rigore viene escluso da questo contesto: se fosse finito 0-0 non ci sarebbe stato nulla di strano. La Cavese è organizzata, ha una logica nel suo gioco: è una squadra che mi piace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, Coppitelli: “Continuiamo a crescere: siamo meritatamente in alto”