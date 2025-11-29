Tempo di lettura: 2 minuti “ Non è stata avviata alcuna interlocuzione o accordo politico tra Casa Riformista – Italia Viva e il presidente Mastella. Al momento non esiste alcun confronto formale o informale, né sono stati assunti impegni volti alla costituzione di un gruppo consiliare comune”. Così, in riferimento alle dichiarazioni diffuse oggi dal leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, il coordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro e i neo eletti in Consiglio regionale della lista Casa Riformista, Ciro Buonajuto, Enzo Alaia e Pietro Smarrazzo ed il capogruppo di Italia Viva del consiglio regionale della Campania Tommaso Pellegrino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casa Riformista, “bruciato” Lanzotti. Il comunicato ufficiale sul caso-Mastella