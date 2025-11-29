Casa Riformista bruciato Lanzotti Il comunicato ufficiale sul caso-Mastella
Tempo di lettura: 2 minuti “ Non è stata avviata alcuna interlocuzione o accordo politico tra Casa Riformista – Italia Viva e il presidente Mastella. Al momento non esiste alcun confronto formale o informale, né sono stati assunti impegni volti alla costituzione di un gruppo consiliare comune”. Così, in riferimento alle dichiarazioni diffuse oggi dal leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, il coordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro e i neo eletti in Consiglio regionale della lista Casa Riformista, Ciro Buonajuto, Enzo Alaia e Pietro Smarrazzo ed il capogruppo di Italia Viva del consiglio regionale della Campania Tommaso Pellegrino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Attentato a Francesco Cicciù: la consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, Filomena Greco, esprime la sua ferma condanna per l’episodio e piena solidarietà all’assessore di Cariati. https://www.cariatinet.it/attentato-a-francesco-cicciu-la-consigliera - facebook.com Vai su Facebook
=== Casa riformista sta riequlibrando Avs linkiesta.it/2025/11/renzi-… via @Linkiesta Vai su X
Renzi ci spiega che cosa significa il buon risultato di Casa riformista in Toscana - C’è un sottile piacere nella voce di Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, quando commenta, con il Foglio, i risultati elettorali in Toscana e in Calabria. Si legge su ilfoglio.it
Eletti Giani-Casa Riformista Toscana, nomi consiglieri Regionali 2025/ Preferenze e seggi: Renzi punta al 10% - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio 4 CONSIGLIERI ELETTI E LA SFIDA VINTA ... Lo riporta ilsussidiario.net
Casa Riformista, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Ecco l'elenco dei candidati del Partito Casa riformista alle elezioni regionali in Campania in provincia di Salerno ... Si legge su ilmattino.it