Casa nel bosco la famiglia accetta l’offerta di un casolare in via temporanea Un passo in avanti non indietro
I genitori della ormai famigerata “Famiglia nel bosco” hanno accettato l’offerta di un casale messo a disposizione gratuitamente da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi, originario di Palmoli. Papà Nathan si è detto “affascinato” dopo il sopralluogo al casolare dove andranno ad abitare. Una soluzione transitoria prima di poter tornare a vivere dove stavano, ma con migliori condizioni igienico sanitarie. Famiglia nel bosco, si all’offerta di un casolare come soluzione temporanea. Il casolare si trova sempre nell’area verde di Palmoli ed è composto di due ampie stanze, una cucina, un pozzo dove poter prelevare l’acqua, il bagno a secco, spazio e ricovero per animali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Famiglia nel bosco, ok dei genitori a casa offerta da imprenditore - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, coniugi verso l'ok alla casa offerta gratis #ANSA Vai su X
La famiglia nel bosco accetta la casa, Nathan ritira le chiavi: 'Grazie a tutti' - Domani arriverà lì e, penso presto, anche la moglie con i bambini. Riporta ansa.it
Famiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Si legge su repubblica.it
Famiglia nel bosco, la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore: ritirate le chiavi - Nathan Trevallion, il padre della "famiglia nel bosco", ha accettato con grande gioia e gratitudine il casolare offerto in comodato d'uso gratuito dal ... Riporta thesocialpost.it