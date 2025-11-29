Casa nel bosco la famiglia accetta l’offerta di un casolare in via temporanea Un passo in avanti non indietro

I genitori della ormai famigerata “Famiglia nel bosco” hanno accettato l’offerta di un casale messo a disposizione gratuitamente da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi, originario di Palmoli. Papà Nathan si è detto “affascinato” dopo il sopralluogo al casolare dove andranno ad abitare. Una soluzione transitoria prima di poter tornare a vivere dove stavano, ma con migliori condizioni igienico sanitarie. Famiglia nel bosco, si all’offerta di un casolare come soluzione temporanea. Il casolare si trova sempre nell’area verde di Palmoli ed è composto di due ampie stanze, una cucina, un pozzo dove poter prelevare l’acqua, il bagno a secco, spazio e ricovero per animali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

