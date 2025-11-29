Casa di riposo con telecamere non autorizzate | titolare segnalato e sanzionato
Un quarantenne, titolare di una casa di riposo a Ribera, è stato segnalato alla Procura di Sciacca per aver installato un sistema di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste dalla normativa. Durante l’ispezione i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento, insieme ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
