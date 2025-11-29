Casa di Babbo Natale Mercatini Oreste Castagna e gatti | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale in diverse località, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la mostra felina internazionale ad Azzano San Paolo e la serata sull’azione umanitaria di Medici Senza Frontiere al Modernissimo di Nembro (sabato). Da annotare, inoltre, la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino, “West Bergamo Wine & Friends” ad Almenno San Bartolomeo, le caldarroste a Zogno (domenica), l’incontro con Alessandro Sipolo e don Fabio Corazzina a Bagnatica, lo spettacolo di Oreste Castagna a Calusco Christmas Village, il musical “Robin Hood – Una speranza per Sherwood” a Clusone, teatro dialettale, “Pimpa – Il musical a pois” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, i Mercanti di Liquore al Druso, teatro dialettale, “Presente Prossimo” a Villa di Serio e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

