Casa del Jazz le sonde radar hanno individuato un possibile accesso
Un possibile accesso a una galleria sotterranea è stato individuato nell’area della Casa del Jazz, durante recenti attività di ricerca effettuate con sofisticati strumenti di rilevamento nel sottosuolo. La villa un tempo era di Enrico Nicoletti, il cassiere della Banda della Magliana. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Caso Adinolfi, trovato con il georadar il tunnel sotto la Casa del Jazz ma è ancora inaccessibile - Le analisi fatte nella mattinata di mercoledì, con un'appar ... romatoday.it scrive