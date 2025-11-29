Cartelli verdi con bordo circolare in alcuni paesi d’Europa | cosa sono e dove compaiono

Sulle strade di Regno Unito, Francia e Spagna stanno comparendo segnali stradali verdi a bordo circolare che indicano una velocità consigliata, senza valore vincolante né effetti sanzionatori, mentre in Italia al momento non esiste ancora un analogo segnale riconosciuto dal Codice della Strada. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

