Carrarese che sberla Il Palermo passeggia e cala il pokerissimo | al Barbera finisce 5-0
Palermo, 29 novembre 2025 – Netta vittoria del Palermo e lezione severa per una Carrarese alla quale non riesce l'impresa. Tripletta per Pohjanpalo e gol di Segre e Palumbo. Brutta prova invece per la formazione di Calabro che non sta attraversando un buon momento, con appena due punti nelle ultime cinque partite. Il Palermo si tiene costantemente in avanti e al 25' la sblocca: Ceccaroni da sinistra serve Pohjanpalo, giocata intelligente dell'attaccante per Segre che scarica un destro preciso con palla che si insacca all'angolino. Il raddoppio arriva al 44' con Segre che questa volta si trasforma in uomo assist per Palumbo, colpo di testa vincente sotto la traversa; primo gol per lui con la maglia del Palermo.
