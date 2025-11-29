Carosello in Love il film tv che omaggia il celebre programma | quando va in onda su Rai1

Carosello, l’iconico programma Rai trasmesso dal 1957 al 1977 diventa il set di una love story tra Laura e Mario, due professionisti del mondo della tv. Scopriamo la data di messa in onda su Rai1, il cast e la trama di questo film tv! Carosello in Love, quando esce su Rai1 e quante puntate?. Domenica 30 novembre 2025 in prima serata su Rai1 dalle 21.30 va in onda “ Carosello in Love “, il film tv diretto da Jacopo Bonvicini e prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction. La pellicola prende il nome dall’iconico programma televisiva andato in onda sulla Rai dal 1957 al 1977; un programma che ha segnato la storia culturale e televisiva del nostro Paese che rivive per far da cornice ad una emozionante love story. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Carosello in Love, il film tv che omaggia il celebre programma: quando va in onda su Rai1

