Carlo Verdone | Sinner è programmazione robotica vedi poco il sorriso In Alcaraz sento più anima

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Verdone preferisce Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Un giudizio che però evade dal semplice tifo, tutto rivolto a Jannik: "Nella mia serie vedrei meglio Alcaraz, ha la faccia da pischello, sarebbe l'amico dinamico. A Sinner manca il sorriso. ma che gli vuoi dire? E' perfetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

