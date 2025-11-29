Cari giovani leggete finché potete
L’affollato settore dei consigli ai giovani, di solito roba tremenda tipo seguite i vostri sogni, ha il difetto, appunto per quella fissazione onirica, di voler fare tutti contenti, di pareggiare le condizioni, di essere fungibile sempre, ovunque e per tutti. Ma un consiglio, per funzionare, deve anche, almeno un po’, escludere qualcuno. Chi lo segue ne ha, si immagina, un vantaggio, chi non lo segue potrebbe averne un danno. Eccoci quindi al consiglio, che può riassumersi in un singolo precetto: cari giovani, leggete i giornali. Non tanto perché bisogna essere informati o perché bisogna recitare la preghiera quotidiana del buon uomo moderno, ma perché ormai li leggono davvero in pochi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
