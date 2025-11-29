Caressa e Zazzaroni sull’Inter | tra la sfortuna e i retropensieri dei calciatori nerazzurri

Inter News 24 I due noti giornalisti Caressa e Zazzaroni hanno parlato della situazione dell’Inter, tra la sfortuna e i retropensieri dei calciatori nerazzurri. Le due recenti sconfitte consecutive dell’ Inter contro il Milan e l’Atletico Madrid sono state al centro di un acceso dibattito tra i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, intervenuti su Radio Deejay durante la trasmissione Deejay Football Club. I due hanno espresso opinioni divergenti sulle cause del momento negativo dei nerazzurri. QUI LE ULTIMISSIME SULL’INTER La tesi della sfortuna di Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha difeso con forza la squadra, concentrando la sua analisi sul ruolo della fortuna (o, in questo caso, della sfortuna) nel calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

