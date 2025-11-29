La proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto di introdurre un nuovo servizio militare su base volontaria – una sorta di “leva moderna” che metterebbe l’Italia in linea con le iniziative di Francia e Germania – accende il dibattito politico e mediatico. A Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes Lucio Caracciolo pone una serie di interrogativi sostanziali sul piano annunciato dal ministro, invitando a distinguere tra reale esigenza militare e retorica dell’emergenza. La bozza del disegno di legge, che Crosetto intende presentare nelle prossime settimane, prevede la creazione di una riserva ausiliaria di almeno 10mila unità, con l’obiettivo di arrivare a 30-35mila nel medio periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Crosetto rilancia la leva? L’Italia ha 50 anni di età mediana e i russi non vogliono invaderci. Di che parliamo?”