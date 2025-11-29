Capriolo investito lasciato ad agonizzare per ore | I soccorsi ci hanno detto di lasciarlo lì

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada denuncia a Fanpage.it il soccorso in ritardo di un capriolo investito: il Canc di Torino difende le proprie procedure, ma non c'è unità sulla gestione di casi simili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

