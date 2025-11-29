Capodanno con Big Mama ad Antica Rudiae Ricevimenti
Da non perdere il Capodanno 2026 ad ANTICA RUDIAE (Lequile - Lecce) Special guest event: Big MamaDalle h. 20:30 Gran Cenone di Capodanno con musica e animazione con 2 drink inclusi per il dopo cena.Dalle h. 00.30 da non perdere il party di fine anno targato BIG MAMA con dj set con r&b. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
