Capodanno 2026 al Mille e Una Notte
Il Mille e Una Notte Ricevimenti ti aspetta per il Capodanno 2026!Dalle ore 20.30 l'imperdibile cenone con live music.Dopo cena dj set con differenti generi musicali: R&B, Reggaeton, Commerciale e House musicL'evento è a numero chiuso. Il Mille e un Notte Ricevimenti è sulla SS16 Adriatica a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Capodanno 2025 ad Abu Dhabi! Inizia il nuovo anno tra skyline futuristici, spiagge bianche e atmosfere da mille e una notte. Dal 30 Dicembre al 5 Gennaio vivi un’esperienza esclusiva con volo da Roma, 6 notti in hotel ****, bagagli inclusi, assicurazioni e - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno Milano 2026: gli eventi imperdibili per iniziare l’anno nuovo in città - La notte di Capodanno a Milano ha quel magnetismo che ti trascina fuori casa anche quando il freddo taglia le guance. milanolife.it scrive
Dove andare a Capodanno 2026 in Italia - Ecco le migliori destinazioni italiane dove vivere un mix perfetto di divertimento, romanticismo e tradizioni. Lo riporta siviaggia.it
Capodanno 2026 in piazza Duomo? A Milano ancora nessun concerto: info e motivi - Niente concerto di Capodanno 2026 in piazza Duomo a Milano: anche quest'anno nessun grande evento musicale e nessun big della musica per festeggiare l'arrivo del nuovo anno 2026. mentelocale.it scrive