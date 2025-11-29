AGI - All'Ippodromo di Capannelle si vive con il fiato sospeso e non per azzeccare un vincente o un piazzato. Da giorni è partita la lettera di licenziamento collettivo per i 29 dipendenti a tempo indeterminato. La società Hippogroup che l'anno scorso con una delibera comunale ha gestito l'impianto di Via Appia Nuova in "qualità di custode", è pronta a riconsegnare le chiavi a partire dal 1 gennaio 2026. Nella struttura risalente al 1884, che spazia su una superficie di oltre 140 ettari, vivono stabilmente 500 cavalli. Questo vuol dire che intorno a questa attività c'è un indotto di circa 8001000 persone che resterebbero senza lavoro dalla chiusura delle attività, oltre ai circa 100 lavoratori stagionali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Capannelle a fine corsa? Il futuro dell'ippica romana è appesa a un filo