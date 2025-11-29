Capaccio per la Cassazione il patto Alfieri-Squecco fu scambio politico mafioso
La Cassazione ha rigettato il primo ricorso presentato dai legali di Franco Alfieri confermando gli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Capaccio Paestum. Gli avvocati De Caro e D’Alessandro avevano impugnato la decisione del Tribunale del Riesame di confermare la misura cautelare, contestando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
