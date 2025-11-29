Cane maltrattato e rinchiuso in un box troppo piccolo | salvato dai poliziotti
Un cane di grossa taglia, abbandonato e maltrattato. L'intervento della polizia di Stato di Caserta salva l'animale. Nell’ambito di un’attività d’iniziativa finalizzata alla tutela degli animali e alla prevenzione dei reati, gli agenti hanno tratto in salvo l'animale, rinvenuto in precarie. 🔗 Leggi su Casertanews.it
