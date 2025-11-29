Campionati regionali Fisdir la cerimonia di premiazione al San Paolo Palace

Domenica 30 novembre, alle ore 15:00, presso la sala conferenza Nova del San Paolo Palace Hotel a Palermo si terrà la cerimonia di premiazione di tutti i campionati regionali Fisdir svoltisi durante l'anno 2025.Oltre agli atleti, saranno presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

8ª Giornata dei Campionati Regionali – Un altro sabato insieme! SERIE C FEMMINILE – TURINTECH CHISOLA VOLLEY Si continua a giocare in casa, nella nostra BUMBUNERA, contro una delle squadre di vertice del campionato: AF VOLLEY. Un’avver - facebook.com Vai su Facebook

Campionati regionali Fisdir, la cerimonia di premiazione al San Paolo Palace a Palermo - Domenica 30 novembre alle ore 15:00 presso la sala conferenza Nova del San Paolo Palace Hotel a Palermo si terrà la cerimonia di premiazione di tutti i campionati regionali Fisdir svoltisi durante l’a ... Lo riporta vivienna.it

A Latina i campionati regionali di Tiro con l'Arco della Fisdir Lazio - Si sono svolti a Latina i Campionati Regionali di Tiro con l'Arco della FISDIR Lazio, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi atleti e atlete, dimostrando ancora una volta l'importanza ... Segnala ilmessaggero.it

Emanuela Marchini ai Campionati FISDIR di Terni: «In acqua porto la mia squadra e Caprarola» - Emanuela Marchini è pronta a tuffarsi nei Campionati Italiani Assoluti Estivi FISDIR, in programma dal 10 al 12 luglio a Terni. Lo riporta ilmessaggero.it