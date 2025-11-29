Camorra e politica a Castellammare è scontro Il consigliere col figlio indagato | Difenderò sempre la mia famiglia

Vincenzo Di Maio, il figlio del consigliere comunale di Castellammare di Stabia Nino Di Maio (quest’ultimo non indagato), è ritenuto dagli investigatori della Dda di Napoli “ un possibile anello di congiunzione tra la società civile ed il tessuto criminale ”, per via del ruolo del padre e perché frequenta diversi imprenditori importanti. Di Maio junior è l’allenatore di una squadra di calcio stabiese, ed è sindacalista come il padre. Secondo una informativa del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, allegata all’indagine sui condizionamenti del clan D’Alessandro negli appalti e nell’economia di Castellammare di Stabia, il figlio del consigliere “risulta quotidianamente insieme a Pasquale D’Alessandro (il reggente del clan, ndr), che spesso accompagna negli spostamenti a bordo sia della propria autovettura che dei propri motoveicoli, avvalendosi in alcuni casi della collaborazione del figlio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Camorra e politica, a Castellammare è scontro. Il consigliere col figlio indagato: “Difenderò sempre la mia famiglia”

Leggi anche questi approfondimenti

Non solo violenza e fiction: la camorra è un fenomeno radicato nei territori, connesso a economia, politica e società civile. Questo studio ne svela la natura relazionale e dinamica attraverso il caso di Pagani, restituendo l’immagine di un potere criminale che si - facebook.com Vai su Facebook

“La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. #Saviano mi ha detto che ‘ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club” Vai su X

Camorra e politica, a Castellammare è scontro. Il consigliere col figlio indagato: “Difenderò sempre la mia famiglia” - Il sindaco Vicinanza estromette dalla maggioranza Di Maio, il cui figlio è considerato dai pm "l'anello di congiunzione tra la società civile e i clan" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Camorra e politica, indagati per 416bis il figlio e il nipote del consigliere di Castellammare di Stabia Nino Di Maio - Vincenzo Di Maio e il figlio Nino, parenti del consigliere comunale, sono indagati per associazione mafiosa nel contesto dell'inchiesta sul clan D'Alessandro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Castellammare - Vicinanza: «Chi ha rapporti opachi con la camorra non può stare nella mia squadra» - Il sindaco interviene dopo le ultime inchieste della Dda: "Non decido io sulla commissione d’accesso, ma il Prefetto". Riporta stabiachannel.it