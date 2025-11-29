Camion trancia un cavo mentre svuota i cassonetti mattinata di traffico nella zona dello Statuto
Firenze, 29 novembre 2025 – Un rumore improvviso e un cavo che pende dal tetto di un camion. Un incidente che non è passato inosservato ai residenti e ai commercianti di viale Cadorna dove nella tarda mattinata di oggi un grosso filo è stato tranciato da un mezzo di Alia durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti. Si tratta probabilmente di un cavo elettrico riferito alla linea internet, ma su questo sono in corso gli accertamenti. Di sicuro c’è che alcuni residenti hanno lamentato il malfunzionamento della Rete. Poco dopo l’incidente si è reso necessario l’intervento dei vigili urbani per ragioni di sicurezza e per regolare il traffico che è stato deviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
