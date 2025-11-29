Camion precipita in un vivaio e travolge un uomo Le urla disperate e i soccorsi

Pistoia, 29 novembre 2025 – Grave incidente a Pistoia: un vivaista di 70 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro che si è verificato poco dopo le 9 di questa mattina, 29 novembre, nel comune di Serravalle Pistoiese ( Pistoia), in località Pantano, in via Cassero. Infortunio sul lavoro ai danni di un settantenne all’interno di un vivaio in via dwl Cassero (in località Pantano) nel comune di Serravalle Pistoiese.Nella foto Sanitari e soccorritori all’interno del vivaio. Luca CastellaniFotoCastellani Secondo una prima ricostruzione, un camion, sul quale venivano caricate delle piante, per cause in corso di accertamento si è ribaltato finendo in un terrazzamento sottostante, dove si trovava il vivaista rimasto parzialmente incastrato sotto il mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camion precipita in un vivaio e travolge un uomo. Le urla disperate e i soccorsi

