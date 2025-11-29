' Camici in concerto' musica e parole per dire no alla violenza maschile contro le donne
I professionisti delle Aziende Sanitarie di Ferrara salgono sul palco per dire no alla violenza contro le donne. È questo il significato di 'Camici in concerto', una serata di musica, emozione e consapevolezza che va in scena domenica 30 alle 21 alla Sala Estense con ingresso libero.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
