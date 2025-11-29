Arrivano parecchie novità da Lusail. Alle ore 15.00, infatti, scatterà la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma lo schieramento di partenza che conoscevamo subirà diverse modifiche. Ben 4 piloti, infatti, hanno deciso di rinunciare alla propria casella della griglia di partenza e di prendere il via dalla pit-lane. Stiamo parlando di L ance Stroll (Aston Martin) che era sedicesimo, Lewis Hamilton (Ferrari) diciottesimo, quindi l’ultima fila di Pierre Gasly (Alpine) e Franco Colapinto (Alpine). In questo modo l’unico a giovarsene sarà Liam Lawson che, dalla 17a posizione conquistata ieri, avanzerà di un gradino e andrà a chiudere l’ottava fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia la griglia di partenza della Sprint a Lusail: Hamilton, Stroll, Gasly e Colapinto partono dalla pit-lane