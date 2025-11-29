Cambia la griglia di partenza della Sprint a Lusail | Hamilton Stroll Gasly e Colapinto partono dalla pit-lane
Arrivano parecchie novità da Lusail. Alle ore 15.00, infatti, scatterà la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma lo schieramento di partenza che conoscevamo subirà diverse modifiche. Ben 4 piloti, infatti, hanno deciso di rinunciare alla propria casella della griglia di partenza e di prendere il via dalla pit-lane. Stiamo parlando di L ance Stroll (Aston Martin) che era sedicesimo, Lewis Hamilton (Ferrari) diciottesimo, quindi l’ultima fila di Pierre Gasly (Alpine) e Franco Colapinto (Alpine). In questo modo l’unico a giovarsene sarà Liam Lawson che, dalla 17a posizione conquistata ieri, avanzerà di un gradino e andrà a chiudere l’ottava fila. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Ogni mese ha un profumo diverso, un ritmo, una voglia di cucina che cambia C’è chi ama i piatti lenti e ricchi d’inverno, e chi in estate accende la griglia appena può Un taglio per ogni mese, un sapore per ogni stagione. Dal cappello del prete di gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Sprint Gp Qatar, griglia di partenza: Piastri dalla pole, Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nelle retrovie - La griglia di partenza della Sprint del Gran Premio del Qatar con la pole di Piastri davanti a Russell, Norris, Alonso e le Red Bull di Tsunoda e Verstappen. Segnala sport.virgilio.it
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Qatar 2025: Piastri in pole, Norris terzo. Verstappen 6°, Ferrari in affanno - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Qatar del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire ... Secondo oasport.it
GP Qatar, griglia di partenza della Sprint Race - GP Qatar, la griglia di partenza dell'ultima F1 Sprint della stagione 2025: domani, andrà in scena la Sprint Race ... f1world.it scrive