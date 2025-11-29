Calenzano visita gratuita al museo del Figurino Storico
Firenze, 29 novembre 2025 - Continuano gli appuntamenti del Giorni di Storia Festival. Domenica 30 novembre alle 16,30 il festival propone una visita guidata al Museo del Figurino Storico di Calenzano, con particolare focus sulla sezione napoleonica. L’iniziativa è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria a [email protected]. “Sguardi, tracce e memorie coloniali nell’archivio fotografico” è il titolo dell’incontrolaboratorio dedicato all'occupazione coloniale italiana in Etiopia ed Eritrea, in programma lunedì primo dicembre (ore 18 – ingresso libero) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
